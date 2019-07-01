https://static.news.ru/photo/d03ebf64-9c04-11e9-b04b-fa163e074e61_1024.jpg Артемий Панарин Фото: Anna Sergeeva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский нападающий хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отказался от предложения руководства заключить контракт на $96 млн.

Новое соглашение было рассчитано на восемь лет со среднегодовой зарплатой в $12 млн в год (общая сумма контракта — $96 млн), сообщает журналист Аарон Портцлайн.

Помимо «Коламбуса», в приглашении Панарина также заинтересованы «Колорадо», «Флорида» и «Айлендерс».

В прошедшем сезоне 27-летний хоккеист сыграл за «Коламбус» 79 матчей в регулярном чемпионате. В его активе 87 очков (28 заброшенных шайб и 59 результативных передач). В плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Панарин набрал 11 очков (пять голов и шесть передач).

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