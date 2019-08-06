https://static.news.ru/photo/73d7a88e-b82a-11e9-be6c-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ожиганов Фото: ak-bars.ru

Защитник хоккейного клуба «Ак Барс» Игорь Ожиганов рассказал об отношении к тренировкам игроков главного тренера Дмитрия Квартальнова.

Сейчас запори Дмитрию Вячеславовичу тренировку, он быстро при всех скажет, какой ты у него любимчик. У него всё очень просто: работаешь — к тебе хорошее отношение, дурака валяешь — он сразу навтыкает, молчать не будет, — приводит слова игрока Sport24.

Ожиганов прошлый сезон провёл в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто», отыграв в составе «Мэйпл Лифс» 53 игры, а в межсезонье заключил контракт с клубом из Казани.

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