https://static.news.ru/photo/cf0775fe-b451-11e9-951a-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин с сыном Фото: Nastasiya Ovechkina/instagram.com

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём сыне.

Думаю, у моего сына нет иного пути, кроме как заниматься хоккеем. Когда сможет держать клюшку, уверен, ему захочется стать хоккеистом. Но, наверное, будет любить и игры с мячом — футбол и баскетбол, — приводит корреспондент News.ru слова хоккеиста.

Ранее 33-летний форвард в восьмой раз выиграл «Морис Ришар Трофи». Он забросил 51 шайбу в 81 матче. Таким образом, россиянин побил рекорд Бобби Халла по числу побед в снайперских гонках (7).

Овечкин признан лучшим игроком сезона по версии американской премии ESPY Awards, ранее писал News.ru.