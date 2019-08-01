https://static.news.ru/photo/5e3400ac-b453-11e9-a190-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал интервью российского хоккеиста Артемия Панарина.

Ранее News.ru сообщал, что хоккеист, выступающий за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», поделился своим мнением о президенте РФ. По словам Панарина, «в законе мы особо не выросли» за то время, что Путин находится у власти. «Футболистов только бедных наказали», заметил хоккеист.

Панарин сказал, что в России с 90-х годов ничего не изменилось? У каждого своё мнение. У меня много что изменилось: как в спортивной жизни, так и в личной. Не знаю... Я в ЦРУ не работаю, — приводит корреспондент News.ru слова хоккеиста.

Панарин отказался от предложения руководства «Коламбус Блю Джекетс» заключить новый контракт. В услугах российского нападающего также были заинтересованы «Нью-Йорк Айлендерс», «Колорадо Эвеланш», «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс».