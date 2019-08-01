Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал интервью российского хоккеиста Артемия Панарина.
Ранее News.ru сообщал, что хоккеист, выступающий за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», поделился своим мнением о президенте РФ. По словам Панарина, «в законе мы особо не выросли» за то время, что Путин находится у власти. «Футболистов только бедных наказали», заметил хоккеист.
Панарин сказал, что в России с 90-х годов ничего не изменилось? У каждого своё мнение. У меня много что изменилось: как в спортивной жизни, так и в личной. Не знаю... Я в ЦРУ не работаю, — приводит корреспондент News.ru слова хоккеиста.
Панарин отказался от предложения руководства «Коламбус Блю Джекетс» заключить новый контракт. В услугах российского нападающего также были заинтересованы «Нью-Йорк Айлендерс», «Колорадо Эвеланш», «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс».