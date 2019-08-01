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Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что Азербайджан может получить свою команду уровня Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Да, (Азербайджан – прим. ред.) может (быть представлен в КХЛ – прим. ред.). В следующем году у меня запланирован визит в эту страну, я знаю, что там всерьёз занимаются развитием...