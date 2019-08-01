Александр Овечкин и Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на то, что президент США Дональд Трамп дал ему прозвище «Александр Великий».

Такое прозвище мне дали болельщики. Значит, Трамп — мой болельщик. А вообще у меня много прозвищ, лучшее, на мой взгляд — Ови, — приводит корреспондент News.ru слова хоккеиста.

Ранее 33-летний форвард в восьмой раз выиграл «Морис Ришар Трофи». Он забросил 51 шайбу в 81 матче. Таким образом, россиянин побил рекорд Бобби Халла по числу побед в снайперских гонках (7).

Овечкин признан лучшим игроком сезона по версии американской премии ESPY Awards, ранее писал News.ru.

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