У меня контракт ещё на два года, а через год будет локаут. Вот после него и посмотрим. Не хотелось бы быть поломанным, лучше завершить карьеру здоровым, чтобы иметь возможность играть с детьми, — приводит корреспондент News.ru слова хоккеиста.