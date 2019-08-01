Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда мог бы завершить профессиональную карьеру.
У меня контракт ещё на два года, а через год будет локаут. Вот после него и посмотрим. Не хотелось бы быть поломанным, лучше завершить карьеру здоровым, чтобы иметь возможность играть с детьми, — приводит корреспондент News.ru слова хоккеиста.
Ранее 33-летний форвард в восьмой раз выиграл «Морис Ришар Трофи». Он забросил 51 шайбу в 81 матче. Таким образом, россиянин побил рекорд Бобби Халла по числу побед в снайперских гонках (7).
Овечкин признан лучшим игроком сезона по версии американской премии ESPY Awards, ранее писал News.ru.