Тренер Ильназ Загитов возглавил клуб Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Ирбис» из системы казанского «Ак Барса».
«Ак Барс» − это серьезный клуб, мы находимся в его системе, поэтому у «Ирбиса» не может быть других задач, кроме хорошей игры и попадания в плей-офф для начала, — цитирует Загитова пресс-служба клуба.
Ильназ Загитов — отец российской фигуристки Алины Загитовой.
17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
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