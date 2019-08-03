https://static.news.ru/photo/b4a313ee-b5f0-11e9-95f2-fa163e074e61_660.jpg Артемий Панарин Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал заявление нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о российских властях. По его мнению, за жизнью хоккеиста наблюдают тысячи людей, и он должен внимательно следить за тем, что вырывается из его уст.

Панарин вряд ли владел полной информацией. Он публичный человек и должен понимать, о чем вообще говорит. А если в теме не разбирается, то лучше промолчать и не давать свою оценку той или иной ситуации, — цитирует его « Лента.ру ».

18 июля спортсмен дал интервью YouTube -каналу «Всему Головин», где поделился своим мнением о президенте РФ. По словам Панарина, «в законе мы особо не выросли». Он посетовал на то, что у людей в стране нет работы и им «не за что зацепиться».

На критику Панарина отреагировал форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Он не согласился с нападающим и заявил, что в спорте и в России в целом многое изменилось, писал News.ru.