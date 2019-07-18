Алексей Цветков Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский хоккейный форвард Алексей Цветков объявил о завершении профессиональной карьеры.

Моя игровая карьера завершена. Понял об этом ещё в том году, когда уже не поступало предложений. Удивлён ли я, что это произошло после довольно успешного сезона в «Сочи»? Наверное, омоложение идёт в командах, — цитирует Цветкова «Чемпионат».

В 2013 году Цветков в составе московского «Динамо» стал обладателем Кубка Гагарина.

Омский хоккейный клуб «Авангард» пригласил известную американскую певицу Леди Гагу на матч в подмосковную Балашиху, ранее писал News.ru.

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