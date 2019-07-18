Моя игровая карьера завершена. Понял об этом ещё в том году, когда уже не поступало предложений. Удивлён ли я, что это произошло после довольно успешного сезона в «Сочи»? Наверное, омоложение идёт в командах, — цитирует Цветкова « Чемпионат ».