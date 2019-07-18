https://static.news.ru/photo/debec682-a952-11e9-a161-fa163e074e61_1024.jpgАлексей ЦветковФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Российский хоккейный форвард Алексей Цветков объявил о завершении профессиональной карьеры.
Моя игровая карьера завершена. Понял об этом ещё в том году, когда уже не поступало предложений. Удивлён ли я, что это произошло после довольно успешного сезона в «Сочи»? Наверное, омоложение идёт в командах, — цитирует Цветкова «Чемпионат».
В 2013 году Цветков в составе московского «Динамо» стал обладателем Кубка Гагарина.