https://static.news.ru/photo/c71bef5a-a33f-11e9-a5a5-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Николишин Фото: Александр Головко/golovko.livejournal.com/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России Андрей Николишин прокомментировал отстранение главного тренера сборной России по хоккею Ильи Воробьёва.

Я думаю, что это связано с теми результатами, которые давала сборная. Сборная не выиграла золото на чемпионате мира. Что может измениться, я не очень понимаю. Это всё-таки сборная, а у нас тренеров очень специфически выбирают. То есть если ты тренер СКА, то ты тренер сборной? По такому принципу? — задаётся вопросом Николишин в беседе с корреспондентом News.ru.

Также он назвал смену тренера сборной России по хоккею «шарашкиной конторой».

Ничего не имею против Алексея, я его знаю, он очень хороший, и в хоккее разбирается, и очень трудолюбивый, можно много положительных эпитетов про Лёшу сказать, но подход к нашему хоккею и выбору тренера абсолютно непонятен. Это получается какая-то «шарашкина контора», — заключил он.

Илья Воробьёв был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года, а уже 1 июня был утверждён в должности. На чемпионате мира — 2019 российская сборная под его руководством завоевала бронзовые медали турнира.

Как писал News.ru, наставником сборной России по хоккею назначен Алексей Кудашов, сменивший на этом посту Илью Воробьёва. В тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.