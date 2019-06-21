https://static.news.ru/photo/ccfc2a2a-93f9-11e9-8771-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Правила в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) со следующего сезона претерпят изменения.

Главные изменения касаются видеопросмотров и подачи протестов. Арбитры должны будут обязательно просматривать видео перед принятием решения о большом или малом штрафе. При двойном малом штрафе это делать необязательно, сообщает официальный сайт НХЛ .

Протесты тренером теперь могут быть поданы на моменты во время атаки соперников в том случае, если это должно привести к остановке игры, но из-за ошибки судьи игра продолжалась. Раньше тренеры могли подать протест на офсайд или помеху вратаря.

Кроме того, если игрок потерял или снял шлем во время игры, он обязан сразу его надеть. В случае отказа игрок зарабатывает малый штраф. А если защищающаяся команда намерено сдвигает ворота, то атакующим будет засчитан гол.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин станет ежемесячно получать пенсию от Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Её размер составит $13 тысяч (около 835 тысяч рублей), писал News.ru.