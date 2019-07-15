Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Михаил Котляровский был пойман за рулём своего автомобиля с поддельными правами 13 июля.
Сотрудники ГИБДД остановили 22-летнего форварда в Семёновском переулке (Москва). Попросив документы, бывший игрок «Салават Юлаев» передал водительское удостоверение, которое вызвало подозрение. Сотрудники правоохранительных органов отправили документ на экспертизу, которая показала, что права поддельные, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
В прошедшем сезоне Котляровский сыграл в составе «красно-белых» 9 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Новый сезон 2019/20 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия, ЦСКА сыграет с «Авангардом», писал News.ru.