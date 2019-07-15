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Тренер Ильназ Загитов возглавил клуб Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Ирбис» из системы казанского «Ак Барса».

«Ак Барс» − это серьезный клуб, мы находимся в его системе, поэтому у «Ирбиса» не может быть других задач, кроме хорошей игры и попадания в плей-офф для начала, — цитирует...