Вадим Шипачёв Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский нападающий Вадим Шипачёв продолжит профессиональную карьеру в московском хоккейном клубе «Динамо».

Можно официально объявить, что действующий контракт Вадима Шипачёва продлён ещё на один сезон, — сказал ТАСС генеральный менеджер команды Виктор Меркулов.

Контракт с 32-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2020/21.

В завершившемся сезоне Шипачёв набрал 76 (21+55) очков в 72 матчах. Это является рекордом клуба.

Ранее News.ru писал, что российский хоккеист опубликовал фото новорождённого сына в Кубке Стэнли.

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