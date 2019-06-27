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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко перенёс операцию на травмированном колене.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, россиянину предстоит дополнительное обследование через четыре недели. В минувшем сезоне регулярного чемпионата форвард выходил на лёд в 76 играх. Он набрал в них 68 (33+35) очков...