Российский нападающий Вадим Шипачёв продолжит профессиональную карьеру в московском хоккейном клубе «Динамо».
Можно официально объявить, что действующий контракт Вадима Шипачёва продлён ещё на один сезон, — сказал
ТАССгенеральный менеджер команды Виктор Меркулов.
Контракт с 32-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2020/21.
В завершившемся сезоне Шипачёв набрал 76 (21+55) очков в 72 матчах. Это является рекордом клуба.
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