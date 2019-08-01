Саша на протяжении длительного времени помогает детским школам, причём не одной клюшкой, а десятками комплектов хоккейной формы. Хотелось, чтобы эта форма не лежала по домам, а была задействована в играх. Так и появилась идея проведения турнира на призы Саши, — приводит корреспондент News.ru слова матери хоккеиста Татьяны Овечкиной.