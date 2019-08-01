Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проведёт детский турнир в Красногорске.
Саша на протяжении длительного времени помогает детским школам, причём не одной клюшкой, а десятками комплектов хоккейной формы. Хотелось, чтобы эта форма не лежала по домам, а была задействована в играх. Так и появилась идея проведения турнира на призы Саши, — приводит корреспондент News.ru слова матери хоккеиста Татьяны Овечкиной.
Ранее 33-летний форвард в восьмой раз выиграл «Морис Ришар Трофи». Он забросил 51 шайбу в 81 матче. Таким образом, россиянин побил рекорд Бобби Халла по числу побед в снайперских гонках (7).
Овечкин признан лучшим игроком сезона по версии американской премии ESPY Awards, ранее писал News.ru.