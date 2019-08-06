https://static.news.ru/photo/ae1f36ec-b83e-11e9-963b-fa163e074e61_660.jpg Фото: e.malkin71geno/instagram.com

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин пошутил над постом в Instagram форварда «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука, который выложил фотографию с супругой Николь.

Ковальчук подписал фотографию: «Мы на лодочке катались, не гребли, а целовались», на что Малкин в комментариях под фото поставил значок в виде каблука. Ковальчук ему ответил: «Завидуй молча».

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