Российский нападающий Энвер Лисин расторг контракт с челябинским хоккейным клубом «Трактор».
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение расторгнуто по согласию сторон.
Лисин не полетел с командой на тренировочный сбор в Словению. Накануне вылета у него были выявлены проблемы со здоровьем. Сейчас он проходит углубленное медицинское обследование. Как только Энвер решит свои вопросы со здоровьем, клуб продолжит с ним сотрудничество, — заявил гендиректор клуба Борис Видгоф.
В прошлом сезоне Лисин провёл десять матчей и набрал 4 (0+4) очка за «Сибирь».
Генеральный менеджер российского хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский сообщил, что во время ремонта Дворца спорта, в котором выступает команда, был найден клад, ранее писал News.ru.