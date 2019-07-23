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Генеральный менеджер российского хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский сообщил, что во время ремонта Дворца спорта, в котором выступает команда, был найден клад.

Нашли неимоверное количество совершенно фантастических вещей, которые здесь были зарыты чуть ли не с 1964 года! Судя по всему, все, что было не нужно и не хотелось увозить, в результате...