https://static.news.ru/photo/7a5493ac-a344-11e9-a549-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Кудашов Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Экс-нападающих хоккейного клуба «Динамо» Алексей Кудашов возглавил СКА. На этом посту он сменил Илью Воробьёва.

Кудашов начал тренерскую карьеру в 2012 году в качестве ассистента главного тренера в «Атланте». С июня 2018 года работал помощником Воробьёва в петербургском СКА.

Ранее Кудашов возглавил сборную России. Помимо него, в тренерском составе национальной команды продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.

News.ru размышлял, к чему приведёт круговорот тренеров в хоккейной сборной.