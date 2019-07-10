Экс-нападающих хоккейного клуба «Динамо» Алексей Кудашов возглавил СКА. На этом посту он сменил Илью Воробьёва.
Кудашов начал тренерскую карьеру в 2012 году в качестве ассистента главного тренера в «Атланте». С июня 2018 года работал помощником Воробьёва в петербургском СКА.
Ранее Кудашов возглавил сборную России. Помимо него, в тренерском составе национальной команды продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.
News.ru размышлял, к чему приведёт круговорот тренеров в хоккейной сборной.