https://static.news.ru/photo/ac3f611e-9bcc-11e9-b551-fa163e074e61_1024.jpg Артемий Панарин справа Фото: Michael Tureski/Icon Sportswire/Global Look Press

Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» предложил российскому нападающему Артемию Панарину продление контракта на новых условиях.

Новое соглашение будет рассчитано на 8 лет со среднегодовой зарплатой в $ 12 млн (общая сумма контракта $ 96 млн), сообщает The Athletic.

В прошедшем сезоне 27-летний хоккеист сыграл за «Коламбус» 79 матчей в регулярном чемпионате. В его активе 87 очков (28 заброшенных шайб и 59 результативных передач). В плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Панарин набрал 11 очков (5 голов и 6 передач).

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