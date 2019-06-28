Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» предложил российскому нападающему Артемию Панарину продление контракта на новых условиях.
Новое соглашение будет рассчитано на 8 лет со среднегодовой зарплатой в $ 12 млн (общая сумма контракта $ 96 млн), сообщает The Athletic.
В прошедшем сезоне 27-летний хоккеист сыграл за «Коламбус» 79 матчей в регулярном чемпионате. В его активе 87 очков (28 заброшенных шайб и 59 результативных передач). В плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Панарин набрал 11 очков (5 голов и 6 передач).
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