News.ru рассказывает об основных особенностях календаря игр сезона-2019/20, который стартует 1 сентября, а заключительный, седьмой матч финала плей-офф запланирован на 30 апреля следующего года.

«Евроокна» стали шире, дерби — чаще

В матче открытия чемпионата встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина — столичный ЦСКА — и финалист плей-офф омский «Авангард», который по-прежнему будет проводить домашние матчи в подмосковной Балашихе — из-за аварийного состояния Ледового дворца в родном городе и необходимости строительства новой арены. Регулярный чемпионат продлится до 27 февраля, плей-офф стартует 1 марта, а завершится, как уже сказано, не позднее последнего дня апреля.

Календарь чемпионата имеет несколько особенностей. Теперь у нас в каждом дивизионе равное количество команд: братиславский «Слован» отказался от участия в КХЛ, и 24 клуба будут поровну разбиты на четыре дивизиона. Из Восточной конференции в Западную переведено нижегородское «Торпедо», а его место в дивизионе Харламова на «Востоке» займёт новосибирская «Сибирь», — рассказал вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

Ещё одно изменение связано с требованиями международного календаря. Теперь паузы на этапы Евротура, которые обычно проходят с четверга по воскресенье, увеличены за счёт добавления одного дня до начала окна (вторник на этой неделе тоже станет неигровым в КХЛ) и одного — после (понедельник новой недели). Таким образом, удастся избежать ситуаций, когда игроки сборных в воскресенье проводили заключительный матч этапа Евротура (например, в Хельсинки), а менее чем через сутки должны были играть за свой клуб, скажем, в Хабаровске.

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Как и в прошлом сезоне, каждый клуб проведёт по 62 матча в регулярном чемпионате. Из них 46 — это по две игры с каждым соперником дома и на выезде, ещё 10 — дополнительные встречи с представителями своего дивизиона, и оставшиеся шесть — поединки с клубами соседнего дивизиона, но той же конференции.

В новом сезоне увеличилось количество топ-матчей. Некоторые пары клубов встретятся между собой по шесть раз в течение регулярного чемпионата — например, болельщики увидят именно столько «армейских» дерби между ЦСКА и петербургским СКА, а также так называемых зелёных дерби — по цветам игровой формы казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева», — отметил Георгий Кобылянский.

Кстати, один из матчей между клубами из столиц Татарстана и Башкортостана намечен на 23 декабря в швейцарском Давосе — под вывеской становящихся традиционными игр KHL World Games. Давос станет новой точкой на карте КХЛ — в нём впервые пройдёт официальный поединок в рамках лиги. Это связано с тем, что «Салават Юлаев» в этом году будет представлять Россию на традиционном предновогоднем турнире «Кубок Шпенглера», проходящем в Швейцарии, и встреча с «Ак Барсом» идеально впишется в декабрьский визит «юлаевцев» в центр Европы. При этом уфимские болельщики не будут сильно ущемлены в правах, поскольку по ходу регулярного чемпионата смогут увидеть два других принципиальных поединка своей команды с «Ак Барсом».

Дебют Шэньчженя и Алма-Аты, Париж — пока в ауте

Кроме того, впервые официальные игры КХЛ увидят в китайском Шэньчжене и казахстанской Алма-Ате. Клуб из Поднебесной «Куньлунь Ред Стар» первые шесть домашних матчей чемпионата (3-4 сентября с «Салаватом», 8-9 сентября с нурсултанским «Барысом» и 14-15 сентября с челябинским «Трактором») проведёт в Шэньчжене, на большой арене вместимостью 18 тысяч зрителей, поскольку в связи с национальным праздником в Китае в начале сентября будут закрыты для въезда все крупные города. Разумеется, и Пекин, в котором «Куньлунь» играл и далее будет играть постоянно.

игроки хк "Барыс" www.hcbarys.kz

А 17 и 20 сентября матчи КХЛ впервые пройдут в Алма-Ате. Это сделано по просьбе «Барыса», который в эти дни сыграет с московским «Спартаком» и «Трактором», — рассказал вице-президент Лиги.

Также будет продолжена традиция проведения матчей КХЛ в Таллине: эстонская столица удостоится этой чести уже в третий раз. В предстоящем сезоне там дважды сыграют финский «Йокерит» и череповецкая «Северсталь». Матчи запланированы на 10 и 11 января 2020 года.

Вице-президент КХЛ рассказал, что в качестве новых городов для проведения вынесенных игр рассматривались Копенгаген, Париж и Гамбург. Однако по ряду причин от этих кандидатур пришлось отказаться. В частности, в датской столице спортсооружение, принимавшее чемпионат мира 2018 года, вообще не оборудовано системой охлаждения и подготовки льда, и монтаж этого оборудования занимает порядка двух недель. То есть нет смысла затевать такое мероприятие ради двух матчей. А в парижском «Берси» загруженность настолько велика, что свободных окон для хоккейных игр нет на два года вперёд.

Что касается Гамбурга, пока он тоже не сможет принять KHL World Games, но со временем, по словам Георгия Кобылянского, в этом немецком городе могут пройти выставочные матчи между клубами КХЛ и сборной Германии.

За 11 лет лига накопила достаточно опыта в разработке календаря, принимая во внимание, что ежегодно техническое задание на его разработку меняется. Поэтому нет ни одного похожего календаря, каждый год мы разрабатываем новый, стараясь максимально учесть интересы всех заинтересованных сторон: клубов, национальных сборных и, в первую очередь, болельщиков, — цитирует Георгия Кобылянского официальный сайт КХЛ.

Омск останется на «Востоке», Матч звёзд примет Москва

Структура проведения плей-офф практически полностью сохранена с прошлого сезона. Для удобства болельщиков на первой и второй стадиях розыгрыша Кубка Гагарина на один день запланированы матчи обеих конференций — Восточной и Западной. Это позволит избежать одновременного начала игр, болельщики смогут следить за всеми поединками игрового дня в режиме онлайн. Также все матчи плей-офф будут проводиться через день.

Возвращаясь к теме «Авангарда», начинающего второй сезон вдали от родного Омска, где на данный момент нет ледовой арены, отвечающей требованиям КХЛ, можно отметить, что лига не рассматривала вопрос о временном включении сибирской команды в состав Западной конференции. Во-первых, такова жёсткая позиция самого клуба, во-вторых, при составлении календаря нового сезона уже были учтены все логистические нюансы, связанные с проведением матчей чемпионата в подмосковной Балашихе, где сейчас квартирует «Авангард».

Перевод «Авангарда» в Западную конференцию признали нецелесообразным. Если бы это произошло, для болельщиков команды растаяла бы последняя надежда, что клуб вернётся в Омск. Нахождение «Авангарда» на «Востоке» больше не несёт дополнительных затрат, как в прошлом сезоне. Теперь логистические группы составлены с учётом новых особенностей — омичи объединены с нижнекамским «Нефтехимиком» и «Ак Барсом», — отметил Георгий Кобылянский.

Матч звёзд КХЛ, а точнее, целая «звёздная неделя» в предстоящем сезоне пройдёт в Москве на новой «ВТБ Арене» в Петровском парке. На 11 и 12 января запланированы поединок лучших представительниц Женской хоккейной лиги и «Кубок вызова» МХЛ (Молодёжной лиги), а в следующий уик-энд, 18 и 19 января состоятся Мастер-шоу (конкурсы хоккейного мастерства) и непосредственно Матч звёзд (по всей вероятности, снова в формате мини-турнира сборных четырёх дивизионов).

Стадион "ВТБ Арена" Нина Зотина/РИА Новости

Критериев отбора места проведения Недели звёзд КХЛ много — 32. Среди них — отношение местной администрации к хоккею, желание принимать участие в финансировании данного мероприятия. В нынешнем сезоне мы рассматривали кандидатуры Хельсинки, Петербурга, Ярославля, Магнитогорска, Владивостока, но остановили свой выбор на Москве, которая максимально удовлетворяет всем критериям отбора, — пояснил вице-президент КХЛ.

Также Георгий Кобылянский рассказал, где в ближайшие годы могут быть организованы Матчи звёзд КХЛ.