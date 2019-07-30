Игроков и тренеров омского хоккейного клуба «Авангард» на мастер-классе по программе «Игровой интеллект» обучили, как вести себя с прессой.
Мне кажется, сейчас переломный момент, когда начинает меняться отношение хоккеистов к прессе. Они готовы стать звёздами. Нужно им просто немного помочь, — цитирует Sport24 комментатора КХЛ ТВ Дмитрия Фёдорова.
«Авангард» взял на тренировочный сбор в Сочи 29 хоккеистов, сообщается в официальном Twitter клуба. Полностью со списком игроков можно ознакомиться на официальном сайте омичей.
Ранее News.ru писал, что Кубок нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина пройдёт в Красногорске.