https://static.news.ru/photo/5257f528-b37b-11e9-ae73-fa163e074e61_660.jpg Игроки ХК «Авангард» Фото: hcavangardomsk/facebook.com

Игроков и тренеров омского хоккейного клуба «Авангард» на мастер-классе по программе «Игровой интеллект» обучили, как вести себя с прессой.

Мне кажется, сейчас переломный момент, когда начинает меняться отношение хоккеистов к прессе. Они готовы стать звёздами. Нужно им просто немного помочь, — цитирует Sport24 комментатора КХЛ ТВ Дмитрия Фёдорова.

«Авангард» взял на тренировочный сбор в Сочи 29 хоккеистов, сообщается в официальном Twitter клуба. Полностью со списком игроков можно ознакомиться на официальном сайте омичей.

Ранее News.ru писал, что Кубок нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина пройдёт в Красногорске.