Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», хоккеист сборной России Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская продолжают свой отдых в Италии.

Девушка поделилась со своими подписчиками фотографией с мужем на яхте. Это был чудесный день, — подписала она фото в своём Instagram-аккаунте. Овечкин был признан лучшим игроком сезона по версии американской...