Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сын трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова Игорь Ларионов-младший подписал пробное соглашение с петербургским хоккейным клубом СКА.

Как сообщает Sport24, ранее 20-летний нападающий принял участие в лагере развития петербургских «армейцев».

Ларионов-младший родился и вырос в США. Игрок выступал в лигах CHL и USHL. В сезоне-2018/19 он играл за команду OHL «Винзор», за которую в восьми матчах набрал два (0+2) очка.

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан лучшим игроком сезона по версии американской премии ESPY Awards, ранее писал News.ru.

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