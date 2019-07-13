Сын трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова Игорь Ларионов-младший подписал пробное соглашение с петербургским хоккейным клубом СКА.
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Ларионов-младший родился и вырос в США. Игрок выступал в лигах CHL и USHL. В сезоне-2018/19 он играл за команду OHL «Винзор», за которую в восьми матчах набрал два (0+2) очка.
Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан лучшим игроком сезона по версии американской премии ESPY Awards, ранее писал News.ru.