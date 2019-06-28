https://static.news.ru/photo/f6e13cfc-9b35-11e9-96d5-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из сериала «Чернобыль» Фото: Home Box Office (HBO)

Известный российский хоккейный тренер Андрей Назаров поделился своим мнением о нашумевшем сериале «Чернобыль».

Сериал мне не понравился. Очень плохо снят. Доля правды там — процента три. Это очень тяжёлая история. Люди рисковали своими жизнями, чтобы спасти миллионы других людей, — сказал Назаров « Матч ТВ ».

5 июня сценаристка из Великобритании Карла Мари Свит обвинила создателей сериала «Чернобыль» в расизме. Её раздосадовало то, что в фильме не задействованы темнокожие актёры. Публикация в Twitter вызвала настолько негативную реакцию интернет-пользователей, что девушка была вынуждена ограничить доступ к своей странице.

Ранее News.ru писал, что темнокожий ликвидатор чернобыльской аварии оказался фанатом «Северстали».