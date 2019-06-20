https://static.news.ru/photo/dc8bd1e4-9367-11e9-b48f-fa163e074e61_1024.jpg Иван Барбашёв Фото: Adam Lacy/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Иван Барбашёв рассказал, из-за чего упал с пожарной машины во время чемпионского парада.

(Был) на пиве. На параде никто себе ни в чём не отказывал. Но всё прошло благополучно, — цитирует Барбашёва « Советский спорт ».

Ivan Barbashev took a little tumble during the parade @Barbashev2295



(via st.louisbluesupdates on instagram) pic.twitter.com/opezpobRQP — Josh Hyman (@joshhymanNHL) 18 июня 2019 г.

В 80 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 26 (14 заброшенных шайб + 12 голевых передач) очков. В 25 встречах плей-офф в его активе 6 (3+3) очков.

В финальной серии Кубка Стэнли прошедшего сезона «Сент-Луис» обыграл «Бостон» со счётом 4:3.

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