Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Иван Барбашёв рассказал, из-за чего упал с пожарной машины во время чемпионского парада.
(Был) на пиве. На параде никто себе ни в чём не отказывал. Но всё прошло благополучно, — цитирует Барбашёва «
Советский спорт».
Ivan Barbashev took a little tumble during the parade— Josh Hyman (@joshhymanNHL)
@Barbashev2295
(via st.louisbluesupdates on instagram)
pic.twitter.com/opezpobRQP 18 июня 2019 г.
В 80 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 26 (14 заброшенных шайб + 12 голевых передач) очков. В 25 встречах плей-офф в его активе 6 (3+3) очков.
В финальной серии Кубка Стэнли прошедшего сезона «Сент-Луис» обыграл «Бостон» со счётом 4:3.
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко выложил в Сеть фотографию своего новорождённого сына, лежащего в Кубке Стэнли, писал News.ru.