Защитник хоккейного клуба «Баффало Сэйбрз», выступающего в Национальной хоккейной лиге, Расмус Ристолайнен расстанется с крупной суммой за штраф.
Как сообщает Ilta-Sanomat, спортсмена подвергли рекордному в Финляндии автомобильному штрафу.
В мае в городе Турку Ристолайнен управлял автомобилем Mercedes-Benz G 500 со скоростью 81 км/ч на участке дороги, где разрешённая скорость составляет 40 км/ч.
В Финляндии существует дифференцированный подход к штрафам, который напрямую зависит от заработка обвиняемого. Таким образом, размер штрафа хоккеиста составил €120 тыс.
Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев сообщил, что Матч звёзд лиги 2020 года примет московская «ВТБ-Арена», писал News.ru.