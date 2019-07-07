https://static.news.ru/photo/2ee0e226-a0bb-11e9-af3c-fa163e074e61_1024.jpg Расмус Ристолайнен Фото: Ludvig Thunman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Защитник хоккейного клуба «Баффало Сэйбрз», выступающего в Национальной хоккейной лиге, Расмус Ристолайнен расстанется с крупной суммой за штраф.

Как сообщает Ilta-Sanomat, спортсмена подвергли рекордному в Финляндии автомобильному штрафу.

В мае в городе Турку Ристолайнен управлял автомобилем Mercedes-Benz G 500 со скоростью 81 км/ч на участке дороги, где разрешённая скорость составляет 40 км/ч.

В Финляндии существует дифференцированный подход к штрафам, который напрямую зависит от заработка обвиняемого. Таким образом, размер штрафа хоккеиста составил €120 тыс.

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев сообщил, что Матч звёзд лиги 2020 года примет московская «ВТБ-Арена», писал News.ru.