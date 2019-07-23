https://static.news.ru/photo/8164073a-ad45-11e9-a658-fa163e074e61_1024.jpg Максим Соколов Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Бывший вратарь сборной России и петербургского СКА Максим Соколов нанял младшему сыну Арсению, подозреваемому в убийстве матери, несколько адвокатов.

Об этом сообщает « Спорт-Экспресс ».

Известно, что 18-летний подросток был экстренно госпитализирован 13 июня из частного дома в посёлке Новая Романовка, где было обнаружено тело его 45-летней матери со смертельными ножевыми ранениями, пишет Пятый канал .

По факту поножовщины в семье хоккеиста было возбуждено уголовное дело. Главным подозреваемым в убийстве женщины стал младший сын Соколова, 15-летний Арсений, хотя именно он вызвал на место полицию и обвинил в содеянном своего старшего брата, который в то время лежал без сознания с раной на шее.

Ранее News.ru писал, что новые детали появились в деле об убийстве жены хоккеиста Максима Соколова. Эксперты обнаружили в показаниях главного подозреваемого, 15-летнего сына жертвы Арсения, много несостыковок.