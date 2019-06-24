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Защитник сборной России по хоккею и «Колорадо» Никита Задоров сравнил русских и североамериканцев.

Чем круты американцы и канадцы — тем, что постоянно дружелюбны, постоянно улыбаются, хоть у них плохой день. Они счастливы. У нас все хмурые, унылые, злые, — цитирует хоккеиста «Спорт-Экспресс». В...