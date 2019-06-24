Артём Земчёнок Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Артёмом Земчёнком.

Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба клуба. Остальные детали не разглашаются.

В прошедшем сезоне 28-летний хоккеист провёл за СКА 28 матчей. В активе игрока 5 очков (2 заброшенные шайбы и 3 результативные передачи).

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