https://static.news.ru/photo/5836e4ea-9c92-11e9-b1dc-fa163e074e61_1024.jpg Семён Варламов Фото: Larry MacDougal/imago sportfotodienst/Global Look Press

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» подписал контракт с российским голкипером Семёном Варламовым, который на протяжении восьми лет защищал цвета «Колорадо Эвеланш».

Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает пресс-служба команды. Детали договора не разглашаются.

В прошедшем сезоне 31-летний вратарь провёл за «Колорадо» 49 матчей в регулярном чемпионате, отразил 90,9% бросков, пропуская 2,87 шайбы за игру.

Российский нападающий хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отказался от предложения руководства заключить контракт на $96 млн, ранее писал News.ru.