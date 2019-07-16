Финский клуб континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» продлил соглашение с главным тренером Лаури Марьямяки.
Контракт с 42-летним наставником «джокеров» рассчитан до 20222 года, сообщает
Финский специалист возглавил «Йокерит» в июне 2018 года. В прошедшем сезоне его подопечные заняли четвёртое место в Западной конференции регулярного чемпионата и не смогли пройти московское «Динамо» в серии первого раунда плей-офф.
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