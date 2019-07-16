https://static.news.ru/photo/6f5b1e08-a7a9-11e9-a5b6-fa163e074e61_1024.jpg Лаури Марьямяки Фото: David Tanecek/CTK/Global Look Press

Финский клуб континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» продлил соглашение с главным тренером Лаури Марьямяки.

Контракт с 42-летним наставником «джокеров» рассчитан до 20222 года, сообщает пресс-служба команды. Детали не разглашаются.

Финский специалист возглавил «Йокерит» в июне 2018 года. В прошедшем сезоне его подопечные заняли четвёртое место в Западной конференции регулярного чемпионата и не смогли пройти московское «Динамо» в серии первого раунда плей-офф.

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