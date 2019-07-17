Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли выступил с мотивационной речью в первый тренировочный день предсезонки.
Лишь одна мысль у нас в головах — Кубок Гагарина. Это единственное, что имеет значение. Мы не играем за «Авангард», мы не работаем на «Авангард», мы — это и есть «Авангард». «Авангард» — это семья. Мы — семья, нет разделения на руководителей и игроков, — приводит слова Хартли пресс-служба клуба.
58-летний специалист возглавил омскую команду летом 2018 года и в первый же год своего руководства привёл клуб к финалу Кубка Гагарина, где омичи уступили московскому ЦСКА со счётом 0:4.
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