https://static.news.ru/photo/1fe24ff6-a897-11e9-8f44-fa163e074e61_1024.jpg Боб Хартли Фото: Claudio Thoma/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли выступил с мотивационной речью в первый тренировочный день предсезонки.

Лишь одна мысль у нас в головах — Кубок Гагарина. Это единственное, что имеет значение. Мы не играем за «Авангард», мы не работаем на «Авангард», мы — это и есть «Авангард». «Авангард» — это семья. Мы — семья, нет разделения на руководителей и игроков, — приводит слова Хартли пресс-служба клуба.

58-летний специалист возглавил омскую команду летом 2018 года и в первый же год своего руководства привёл клуб к финалу Кубка Гагарина, где омичи уступили московскому ЦСКА со счётом 0:4.

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» продлил соглашение с главным тренером Лаури Марьямяки, писал News.ru.