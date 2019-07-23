Нашли неимоверное количество совершенно фантастических вещей, которые здесь были зарыты чуть ли не с 1964 года! Судя по всему, все, что было ненужно и не хотелось увозить, в результате погребалось под слоем бетона. Ни золота, ни скелетов не нашли, но, например, дробь свинцовую обнаружили, — цитирует Фастовского Sport24 .