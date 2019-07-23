Генеральный менеджер российского хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский сообщил, что во время ремонта дворца спорта, в котором выступает команда, был найден клад.
Нашли неимоверное количество совершенно фантастических вещей, которые здесь были зарыты чуть ли не с 1964 года! Судя по всему, все, что было ненужно и не хотелось увозить, в результате погребалось под слоем бетона. Ни золота, ни скелетов не нашли, но, например, дробь свинцовую обнаружили, — цитирует Фастовского Sport24.
В сезоне-2018/19 «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, не сумев пробиться в плей-офф.