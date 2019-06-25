https://static.news.ru/photo/cc81b4ba-973d-11e9-9417-fa163e074e61_1024.jpg Томаш Гика Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Чешский форвард Томаш Гика пополнил состав челябинского хоккейного клуба «Трактор».

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с игроком рассчитан на два сезона.

В завершившемся сезоне 26-летний форвард выступал за фарм-клуб «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Вулвз». В регулярном чемпионате Гика провёл 43 матча, в которых набрал 40 (16+24) очков.

За сборную Чехии нападающий выступал на двух чемпионатах мира.

В новом сезоне многие российские клубы будут играть на площадках уменьшенных размеров. News.ru рассказал, почему так произошло.