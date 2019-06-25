Чешский форвард Томаш Гика пополнил состав челябинского хоккейного клуба «Трактор».
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с игроком рассчитан на два сезона.
В завершившемся сезоне 26-летний форвард выступал за фарм-клуб «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Вулвз». В регулярном чемпионате Гика провёл 43 матча, в которых набрал 40 (16+24) очков.
За сборную Чехии нападающий выступал на двух чемпионатах мира.
В новом сезоне многие российские клубы будут играть на площадках уменьшенных размеров. News.ru рассказал, почему так произошло.