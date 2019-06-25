Американский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик заявил о завершении карьеры.
Мне очень повезло играть в хоккей на протяжении многих лет — это лучшая работа в мире, но моё тело говорит мне, что пришло заняться чем-то другим, — приводит слова Орпика официальный сайт НХЛ.
Орпик является двукратным обладателем Кубка Стэнли в 2009-м в составе «Питтсбурга» и в 2018-м в составе «Вашингтона».
За «Вашингтон» выступают сразу три российских хоккеиста — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
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