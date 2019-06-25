https://static.news.ru/photo/5dfba5ec-975a-11e9-957e-fa163e074e61_1024.jpg Брукс Орпик Фото: Chris Williams/Icon Sportswire/Global Look Press

Американский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик заявил о завершении карьеры.

Мне очень повезло играть в хоккей на протяжении многих лет — это лучшая работа в мире, но моё тело говорит мне, что пришло заняться чем-то другим, — приводит слова Орпика официальный сайт НХЛ.

Орпик является двукратным обладателем Кубка Стэнли в 2009-м в составе «Питтсбурга» и в 2018-м в составе «Вашингтона».

За «Вашингтон» выступают сразу три российских хоккеиста — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Артёмом Земчёнком, писал News.ru.