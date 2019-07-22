Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения регламента.
Теперь игроки российских клубов должны приезжать на матчи в одежде формального стиля единого образца: пиджаке, брюках, рубашках и галстуках, сообщает пресс-служба
Однако на гостевые матчи хоккеисты могут приезжать в спортивной форме единого образца с логотипом клуба.
Ранее это правило распространялось только на тренерский штаб и обслуживающий персонал команд.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. Турнир откроет матч ЦСКА — «Авангард».
Нападающий Павел Дацюк, подписавший соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист», поделился планами на новый сезон, писал News.ru.