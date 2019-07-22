Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения регламента.

Теперь игроки российских клубов должны приезжать на матчи в одежде формального стиля единого образца: пиджаке, брюках, рубашках и галстуках, сообщает пресс-служба КХЛ.

Однако на гостевые матчи хоккеисты могут приезжать в спортивной форме единого образца с логотипом клуба.

Ранее это правило распространялось только на тренерский штаб и обслуживающий персонал команд.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. Турнир откроет матч ЦСКА — «Авангард».

Нападающий Павел Дацюк, подписавший соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист», поделился планами на новый сезон, писал News.ru.

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