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Воспитанник хоккейного клуба ЦСКА, нападающий Никита Коростелёв, выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), ответил на слова защитника «Колорадо» Никиты Задорнова, который назвал АХЛ «ужасной лигой, в которой играют по принципу бей-беги».

Мне нравится лига. Есть отдельные игроки, которые играют по принципу «бей-беги», особенно это четвёртого звена касается. В зависимости от соперника тоже выстраивают свой план на игру. Так что стиль игры...