https://static.news.ru/photo/8b6a5f18-a566-11e9-b9cd-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Войнов Фото: Lisa Gansky/CC BY-SA 2.0/commons.wikimedia.org

Зарплата защитника Вячеслава Войнова в омском «Авангарде» составит 70 миллионов рублей.

Как сообщает « СЭ », соглашение заключено на один год.

9 апреля НХЛ объявила, что Войнов будет дисквалифицирован на сезон-2019/20. После этого профсоюз NHLPA от имени Войнова подал апелляцию на данное решение.

Суд в США в 2015 году признал Войнова виновным в домашнем насилии в отношении супруги и приговорил к 90 дням тюремного заключения. По итогам судебного разбирательства НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста, в связи с этим он был вынужден покинуть «Лос-Анджелес».

Войнов — двукратный обладатель Кубка Стэнли и обладатель Кубка Гагарина.

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком сезона по версии американской премии ESPY Awards, ранее писал News.ru.