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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» поместил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов.

Как сообщает инсайдер Энди Стрикленд, это сделано с целью выкупа контракта.

Соглашение Ничушкина должно было длиться до конца сезона-2019/20.

В завершившемся сезоне 24-летний Ничушкин стал обладателем антирекорда лиги. Он стал полевым хоккеистом в истории, кто в «регулярке» не забросил ни одной шайбы, при этом проведя более 50 матчей.

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