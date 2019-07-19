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Хоккеист Артемий Панарин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине.

Беззаконие. Он лет 20 уже? В законе мы особо не выросли за это время. Футболистов только бедных наказали, показали, как могут. Ещё претензия — он долго сидит, никому не даёт,...