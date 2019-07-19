Нападающий Павел Дацюк, подписавший соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист», поделился планами на новый сезон.
Роль тренера или менеджера? Не думаю, что это мне подходит. Сейчас я хоккеист, занимаюсь любимым делом и хочу наслаждаться этим моментом, — приводит слова Дацюка EANews.
40-летний спортсмен — олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной России. Также на его счету в последнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 54 матча, в которых он забросил 12 шайб и сделал 30 передач.
Ранее News.ru писал, что клуб КХЛ подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли.