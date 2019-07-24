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Московский хоккейный клуб «Спартак» несколько домашних матчей в новом сезоне может провести на арене в Мытищах.

В этом сезоне есть один-два матча, место которых ещё не до конца согласовано, мы рассматриваем разные варианты, в том числе и арену в Мытищах. К сожалению, все остальные арены в...