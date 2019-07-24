Московский хоккейный клуб ЦСКА опубликовал официальное заявление по поводу закупки «Роснефтью» костюмов для игроков и персонала команды.
Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ввела официальный дресс-код с сезона-2019/20.
Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА входит в группу компаний ПАО «НК «Роснефть» с ноября 2011 года. Являясь собственником клуба, НК «Роснефть» обеспечивает, в том числе, и представительские расходы спортсменов и административного персонала. Деловые костюмы и парадная спортивная одежда являются важной имиджевой составляющей ПХК ЦСКА, — говорится в заявлении «армейцев» на официальном сайте клуба.
В завершившемся сезоне ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Капризова назвали лучшим снайпером регулярного чемпионата — 30 заброшенных шайб.
Капитан ЦСКА ответил на слухи о переезде в НХЛ, ранее писал News.ru.