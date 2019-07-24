https://static.news.ru/photo/67317c1e-adf2-11e9-94c8-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Бобровский Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Российский голкипер Сергей Бобровский, перешедший в хоккейный клуб «Флорида Пантерз» из «Коламбус Блю Джекетс», сообщил, что хотел перейти в одну команду вместе со своим бывши одноклубником Артемием Панариным.

Да, у нас изначально были такие мысли. Но опять же жизнь расставила все по своим местам. Думаю, мы оба поступили правильно. Артемий счастлив в «Рейнджерс», а я во «Флориде», — цитирует Бобровского Sport24 .

Соглашение Бобровского с «Флоридой» рассчитано на семь лет с сезонной зарплатой в размере $10 млн (общая сумма — $70 млн).

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» подписал контракт с российским голкипером Семёном Варламовым, который на протяжении восьми лет защищал цвета «Колорадо Эвеланш», писал News.ru.