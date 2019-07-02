https://static.news.ru/photo/80efd542-9c95-11e9-b663-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Бобровский Фото: Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский голкипер Сергей Бобровский, перешедший в хоккейный клуб «Флорида Пантерз» из «Коламбус Блю Джекетс», поделился впечатлениями от совершённого трансфера.

Я очень счастлив присоединиться к команде! Жду не дождусь встречи с ребятами и момента, когда я смогу показывать свой лучший хоккей для вас, — написал 30-летний хоккеист в совём Instagram.

Соглашение рассчитано на семь лет с сезонной зарплатой в размере $10 млн (общая сумма $70 млн).

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» подписал контракт с российским голкипером Семёном Варламовым, который на протяжении восьми лет защищал цвета «Колорадо Эвеланш», писал News.ru.