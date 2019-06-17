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Вице-президент Континентального хоккейного клуба (КХЛ) «Металлург» Геннадий Величкин заявил, что ждёт нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина.

Мы всегда говорим, что хотели бы видеть Малкина у себя, когда он решит заканчивать карьеру в НХЛ, — цитируют «Известия» Величкина. Евгений Малкин является воспитанником магнитогорского клуба. В периоды с...