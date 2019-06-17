Фото: Сергей Булкин/News.ru

Один из главных арбитров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Черенков скончался во время тренировки.

52-летнему специалисту неожиданно стало плохо.

В последние годы Александр Робертович активно трудился на благо развития судейства Федерации хоккея Москвы, — сообщает официальный сайт Федерации хоккея Москвы (ФХР).

Черенков являлся главным судьёй в 292 матчах КХЛ.

Вице-президент Континентального хоккейного клуба (КХЛ) «Металлург» Геннадий Величкин заявил, что ждёт нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина, писал News.ru.