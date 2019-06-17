Один из главных арбитров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Черенков скончался во время тренировки.
52-летнему специалисту неожиданно стало плохо.
В последние годы Александр Робертович активно трудился на благо развития судейства Федерации хоккея Москвы, — сообщает официальный сайт Федерации хоккея Москвы (
ФХР).
Черенков являлся главным судьёй в 292 матчах КХЛ.
Вице-президент Континентального хоккейного клуба (КХЛ) «Металлург» Геннадий Величкин заявил, что ждёт нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина, писал News.ru.