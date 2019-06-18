https://static.news.ru/photo/3ef33bb2-91c7-11e9-b2d1-fa163e074e61_1024.jpg Ти Джей Гальярди Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

Американский хоккеист Ти Джей Гальярди, выступавший в Нижнекамске за одноимённый клуб, рассказал о своих впечатлениях от города.

Нижнекамск — город, о котором никто никогда не слышал. Он точно входит в тройку главных дыр КХЛ. Но платили они больше других, помимо зарплаты там были огромные бонусы за победы и очки. Всё на русском. Тренер говорит по-русски, тренировки проходят на русском. Чувствуешь себя зомби, — завил спортсмен Spittin' Chiklets .

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гальярди выступал в составе нижнекамского «Нефтехимика», хорватского «Медвешчака» и рижского «Динамо».

Профессиональную карьеру игрок завершил в 2018 году. В 2010 году в составе сборной США на чемпионате мира Гальярди занял 13-е место.

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