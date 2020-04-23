Знаменитый хоккеист Мальцев находится в искусственной коме

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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею 71-летний Александр Мальцев находится в искусственной коме.

Он уже второй месяц лежит в Германии, в больнице, всё очень тяжело. Он в искусственной коме, — заявил главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По словам наставника московского клуба, девятикратного чемпиона мира Мальцева то выводят из комы, то обратно вводят.

Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что действующий контракт предусматривает его выступления ещё в течение одного года, писал NEWS.ru.