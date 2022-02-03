Журова заявила, что медали хоккеистов важнее всех остальных наград на ОИ
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:11, 03 февраля 2022
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что медали хоккеистов важнее всех остальных наград на ОИ. Таким образом она отреагировала на нежелание сборной России по хоккею отправляться в Пекин на самолёте с другими спортсменами. Слова Журовой приводит «РБ-спорт».
Хоккеисты сборной Росссии отказались ехать в одном самолёте с остальными спортсменами, чтобы обезопасить себя от возможности заразиться коронавирусом.
Всегда раньше было такое отношение к хоккеистам. Они всегда летали, жили и ели отдельно. Ничего нового. Как бы конькобежцам и мне лично не было обидно, но надо понимать, что за хоккеистов в нашей стране болеет больше людей и ценность их медали выше, чем всех остальных, — сказала Журова.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Олимпиада завершится 20 февраля.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров раскритиковал поведение хоккеистов сборной России, которые предпочли отправиться на Игры отдельным рейсом от других спортсменов. Чемпион Олимпиады-2014 считает, что хоккейная сборная нарушила российский девиз.