Журова заявила, что медали хоккеистов важнее всех остальных наград на ОИ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Шесть игроков женской сборной России по хоккею сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпийских играх в Пекине, сообщает «Р-Спорт». COVID-19 выявили у Ангелины Гончаренко, Ольги Сосиной, Людмилы Беляковой, Екатерины Николаевой, Дианы Фахрутдиновой и Лианы Ганеевой.

Вчера мы хотели провести тренировку, у нас было всё готово, но в последний момент нам запретили выехать с территории Олимпийской деревни. Шесть человек в нашей команде получили положительные результаты тестов...