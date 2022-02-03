18+

Рубрики

Медиа

Архив

Хоккей

Журова заявила, что медали хоккеистов важнее всех остальных наград на ОИ

14:11, 03 февраля 2022
Журова заявила, что медали хоккеистов важнее всех остальных наград на ОИ Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что медали хоккеистов важнее всех остальных наград на ОИ. Таким образом она отреагировала на нежелание сборной России по хоккею отправляться в Пекин на самолёте с другими спортсменами. Слова Журовой приводит «РБ-спорт».

Хоккеисты сборной Росссии отказались ехать в одном самолёте с остальными спортсменами, чтобы обезопасить себя от возможности заразиться коронавирусом.

Всегда раньше было такое отношение к хоккеистам. Они всегда летали, жили и ели отдельно. Ничего нового. Как бы конькобежцам и мне лично не было обидно, но надо понимать, что за хоккеистов в нашей стране болеет больше людей и ценность их медали выше, чем всех остальных, — сказала Журова.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Олимпиада завершится 20 февраля.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров раскритиковал поведение хоккеистов сборной России, которые предпочли отправиться на Игры отдельным рейсом от других спортсменов. Чемпион Олимпиады-2014 считает, что хоккейная сборная нарушила российский девиз.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео