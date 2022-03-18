Журова выразила обеспокоенность за будущее Овечкина в НХЛ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что на российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» могут продолжаться нападки в Национальной континентальной лиге (НХЛ). В то же время она отметила, что американцам будет непросто совместить свою политику толерантности со статусом российского рекордсмена, сообщает «Спорт-экспресс».

Боюсь, что на него будут продолжаться нападки. Им будет очень тяжело увязать свою политику толерантности с тем, что у них русский рекордсмен. Тем более, что Саша — капитан. Выгнать человека и расторгнуть контракты, потому что он русский, будет определённым показателем, — сказала Журова.

16 марта Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ после того, как забросил свою 767-ю шайбу. Это произошло в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что Журова заявила, что не нужно называть хоккеистов Национальной хоккейной лиги, которые захотят сменить гражданство, предателями.4. В то же время она отметила, что в случае смены гражданства спортсменам тяжело будет вернуться обратно в Россию.