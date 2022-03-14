Журова отреагировала на возможную смену гражданства хоккеистами КХЛ
Журова: не предатели, но легко в Россию не вернутся
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
19:24, 14 марта 2022
Светлана ЖуроваФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не нужно называть хоккеистов Национальной хоккейной лиги, которые захотят сменить гражданство, предателями, сообщает Sport24. В то же время она отметила, что в случае смены гражданства спортсменам тяжело будет вернуться обратно в Россию.
Не хочу никого называть предателем в случае принятия такого решения. Они не участвуют в военных действиях, чтобы их так называть. Но я бы не хотела быть на их месте и не торопилась бы с решением, если их только не обязывают. В этом случае они не смогут легко вернуться в Россию. Почему? Все будут попринципиальнее в такое непростое время, — сказала Журова.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» усилит охрану российскому форварду Александру Овечкину. По словам генерального менеджера хоккейного клуба Брайана Маклеллана, такая мера вызвана усложнившейся ситуацией в мире по отношению к России.