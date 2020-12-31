Журналисты НХЛ признали Василевского лучшим вратарём лиги

https://static.news.ru/photo/1505bff0-4c33-11eb-a8cf-fa163e074e61_660.jpg Андрей Василевский Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авторы официального сайта Национальной хоккейной лиги составили топ-16 лучших вратарей турнира. Первое место в списке занял российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский.

Василевский отыграл все 25 матчей после паузы (из-за коронавируса. — NEWS.ru) в сезоне-2019/20, а это значит, что он, возможно, сыграл главную роль в победе «Лайтнинг» в Кубке Стэнли, — пишут североамериканские журналисты.

В минувшем сезоне россиянин провёл 52 матча и пропустил 133 шайбы. В регулярном чемпионате его коэффициент надёжности составлял 92,7%, он пропускал в среднем 2,56 шайбы за игру. В плей-офф показатель надёжности Василевского составил 91,7%.

В списке представлены и ещё два российских вратаря — Антон Худобин из «Далласа» и страж ворот «Флориды» Сергей Бобровский. Они занимают 12-е и 15-е места соответственно.

На вторую строчку журналисты портала НХЛ поставили вратаря «Виннипега» Коннора Хеллебайка, который, к слову, по итогам сезона выиграл «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу лиги. Замкнул тройку вратарь «Бостона» Туукка Раск.

В голосовании принимали участие 13 журналистов сайта лиги, каждый из них представил свой вариант топ-16 лучших голкиперов. За первое место в рейтинге давалось 16 баллов, соответственно, дальше оценки снижались на балл за каждую следующую позицию. Василевский набрал 204 балла, Худобин — 47 баллов, Бобровский — 35 баллов.

Ранее NEWS.ru писал, что 43-летний словацкий защитник Здено Хара, с 2006 по 2020 год защищавший цвета «Бостона», стал одноклубником россиянина Александра Овечкина. Хара подписал с клубом «Вашингтон Кэпиталз» контракт на один год.