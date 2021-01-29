Журналист узнал о намерении «Питтсбурга» сохранить Малкина до конца карьеры

https://static.news.ru/photo/9ceaa1e2-630d-11eb-b0fc-fa163e074e61_660.jpg Евгений Малкин Фото: nhl.com/penguins

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» хочет продлить контракт с Евгением Малкиным до конца карьеры россиянина, уверен журналист канадского телеканала Sportnet Эллиот Фридман.

Продление соглашения может состояться летом 2021 года, сообщил Фридман в подкасте 31 Thoughts. Журналист заявил, что уверен в наличии подобных планов у менеджеров «Питтсбурга».

В клубе мне говорили о заинтересованности в том, чтобы Малкин играл у них до конца карьеры. Пока они с [Сидни] Кросби будут в составе, команда будет бороться за самые высокие места, — подчеркнул Фридман.

Малкин играет за «Пингвинз» с 2006 года, он трижды брал с командой Кубок Стэнли. В 2013 году россиянин последний раз продлевал контракт, текущее соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

По количеству проведённых матчей за клуб (915) Малкин делит второе место с нынешним владельцем «Питтсбурга» Марио Лемье, рекорд принадлежит Кросби (992 игры). В списке лучших бомбардиров команды россиянин третий с результатом в 1079 очков, такой же показатель у чеха Яромира Ягра. Лемье (1723 очка) и Кросби (1270) занимают первое и второе места.

Как писал NEWS.ru, Малкин вошёл во вторую символическую сборную россиян, игравших в НХЛ.