Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press

В третьем матче серии между столичными «Динамо» и «Спартаком» в первом раунде плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «красно-белые» сумели впервые в сезоне одолеть принципиального соперника. Для этого понадобилось 75 с половиной минут игрового времени: спартаковцы вырвали сверхволевую победу в овертайме — 5:4ОТ (2:3, 1:1, 1:0, 1:0).

«Бело-голубые» ударно провели начало встречи: Игорь Полыгалов (на 53-й секунде), Кирилл Лямин (4-я минута) и Иван Муранов (5-я) быстро сделали счёт 3:0. Однако соперник ещё до первого перерыва сумел отыграть...