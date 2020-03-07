Женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Канаде с 31 марта по 10 апреля, отменён из-за распространения коронавируса.
Об отмене турнира сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель,
Ранее IIHF отменила шесть международных турниров в связи с распространением инфекции коронавируса. Таким образом, не состоятся юниорские чемпионаты мира среди мужчин в группах А и В второго и третьего дивизионов, которые должны были пройти в марте и апреле в Таллине (Эстония), Софии (Болгария), Стамбуле (Турция), Коккельшайере (Люксембург), женские чемпионаты мира в группе В первого дивизиона и группе А второго дивизиона — Катовице (Польша) и Хака (Испания) также в марте — апреле, писал NEWS.ru.
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