Женская сборная США по хоккею выиграла чемпионат мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женская сборная США по хоккею одержала победу на чемпионате мира, проходившем в чешском Ческе-Будеёвице. В напряженном финале американки в овертайме обыграли сборную Канады со счетом 4:3. Решающий гол забила Тесса Джанеке.

Для сборной США это уже 11-е золото мировых первенств в истории. Лидирует по общему числу побед команда Канады с 13 титулами. Только США и Канада становились чемпионами мира по женскому хоккею.

Бронзовые награды турнира в этот раз завоевала команда Финляндии, которая в матче за третье место выиграла у хозяйки чемпионата — сборной Чехии — также в овертайме (4:3). Следующий чемпионат мира среди женских команд пройдет в Канаде.

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин официально стал лучшим снайпером в истории НХЛ, превзойдя рекорд канадца Уэйна Гретцки в 894 гола. Знаменательный момент произошел в матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Нью-Йорк Айлендерс». Россиянин точным броском отправил шайбу в ворота противника, забив 895-й гол в карьере.

До этого Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забитым в первых периодах (241), в ходе встречи с «Бостон Брюинз». Он также установил новое достижение НХЛ по числу шайб, заброшенных игроками в возрасте 30 лет и старше (416).