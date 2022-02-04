Женская сборная России обыграла Швейцарию на Олимпиаде

Женская сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в первом матче предварительного раунда Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Встреча прошла на стадионе «Национальный» и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

В составе россиянок три шайбы забросила нападающая Полина Болгарева, по разу отличились Анна Шибанова и Екатерина Добродеева. В составе швейцарской команды голы забивали Лара Штальдер и Алина Мюллер.

В следующей встрече подопечные Евгения Бобарико сыграют с американками. Матч пройдёт завтра, 5 февраля, начало — в 16:10 по московскому времени. Также в одной группе с россиянками выступают команды Канады и Финляндии.

3 февраля стало известно о положительных тестах среди хоккеистов сборной России. Имена заразившихся не раскрываются.